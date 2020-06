¿Qué pasó?

En calidad de detenida quedó la sostenedora del jardín y sala cuna que se mantenía funcionando en Maipú, al igual que el representante legal de la empresa Fruna, quien otorgó un falso permiso para que sus trabajadoras pudieran continuar con sus labores, a pesar de las restricciones decretadas por el coronavirus.

Falso permiso de funcionamiento

La empresa Fruna mantenía un convenio con el establecimiento para que cuidaran a los hijos de las trabajadoras, para lo cual emitieron un permiso falso.

Además, tanto las asistentes de párvulo como las parvularias, para poder asistir a trabajar, solicitaban un permiso en Comisaría Virtual, supuestamente para entregar alimentos Junaeb.

Multa puede llegar a los $50 millones

La seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, señaló que "la autoridad sanitaria está levantando un sumario el cual puede llegar a una multa de $50 millones".

"Esto no puede funcionar bajo ningún motivo. No hay protocolos de distanciamiento social entre los niños, lavado de manos de las tías, estan incumpliendo en todos los sentidos", añadió.

"No existe estetipo de certificados"

Mientras que la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, indicó que "lo que señaló la sostenedora para decir por qué estaba funcionando es un certificado de la empresa Fruna, que señala que les da autorización para funcionar".

"No existe ese tipo de certificado, no tiene ningún tipo de relación. La empresa por ningún motivo está autorizada para contradecir una normativa sanitaria, como es el no funcionamiento de jardines infantiles ni establecimientos educacionales", añadió.

Detenidaos sostenedora y representante de Fruna

El coronel Gonzalo Urbano, de la 25 Comisaría de Maipú, informó que "el Ministerio Público ha determinado que las trabajadoras quedan apercibidas según el artículo 26 y el representante de la empresa Fruna y sostenedora del jardín infantil quedan en calidad de detenidos".

