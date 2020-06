"No es la mejor idea": Expertos se muestran en contra del retiro de fondos desde AFP

¿Qué pasó?

El gerente general de las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), Fernando Larraín, expresó sus reparos ante la serie de proyectos que buscan posibilitar el retiro de dinero anticipado para paliar la crisis económica derivada del coronavirus.

Una de las iniciativas que más ha concentrado interés es la que plantea el retiro de un 10% de los fondos de las cuentas individuales en las distintas Administradoras de Fondos de Pensión (AFP).

Pese al amplio respaldo ciudadano a la moción, expertos de distintos sectores han manifestado posturas contrarias al efecto positivo que pueda tenera una acción de esta magnitud.

¿Qué dijo Larraín?

"El retiro de fondos previsionales hoy día tiene un impacto negativo en la construcción de pensión futura", dijo el gerente de las AFPs en una declaración recogida por radio ADN.

Agregó que "los fondos son de cada individuo, de eso no hay discusión alguna. Pero esta medida del retiro de fondos hay que decirlo claramente que no contribuye a la construcción de mejores pensiones en el mediano y largo plazo".

No obstante, respecto a la situación legislativa de los proyectos, Larraín sostuvo que "las administradoras de fondos de pensiones no hacemos la regulación, no hacemos las leyes, eso lo hace el Congreso con el Ejecutivo y la Superintendencia de Pensiones en la regulación".

¿Cuánto dinero podría retirarse con el proyecto del 10%?

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, de prosperar una iniciativa que permita el retiro del 10% de los fondos, el 38,83% de los cotizantes accederían a 500 mil pesos o menos. En específico, se trata de 2.178.160 personas que tienen en sus cuentas individuales $5 millones o menos. El total de cotizantes es de 5.609.357.

En esta línea, destaca, por ejemplo, que 491.500 personas recibiría 200 mil pesos o menos; 370 mil podrían retirar entre $200 mil y $300 mil. Además, los datos revelan que 226 mil personas solo optarían al retiro de entre $20 mil y $50 mil pesos.

