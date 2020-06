¿Qué pasó?

La diputada UDI María José Hoffmann expresó este jueves su postura respecto al debate en torno al retiro anticipado de fondos de pensión, como medida de ayuda frente a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Si bien, en líneas generales, se manifestó en contra de la iniciativa, la parlamentaria señaló que es un tema que se puede debatir.

"Yo me acuerdo que la prioridad número uno que puso sobre la mesa el estallido social el 18 de octubre fue precisamente el tema de las pensiones, y quizás gran parte de la rabia y la frustración que tienen muchos chilenos es por la incapacidad del sistema político de ponernos de acuerdo, llevamos 12 años discutiendo un proyecto de pensiones para poder mejorar las pensiones de los chilenos, con todo lo que eso implica", señaló Hoffmann en Meganoticias Alerta.

"Pan para hoy..."

En este sentido, la legisladora señaló que "pretender meterle mano insistentemente a fondos, ahorros personales de cada uno me parece, primero, poco creativo y, en segundo lugar, pan para hoy y hambre para mañana".

Todo se puede conversar

"Eso no significa que existan temas tabú, todo se puede conversar, pero creo que la señal no es positiva porque si fue el problema más importante, esto no ayudaría en nada, me parece que hoy día más que meterle mano a los ahorros de los chilenos, hay que hacer un esfuerzo desde el Estado, y el Estado hoy día lo está haciendo. IFE 1, IFE 2, los bonos, las canastas, los proyectos de protección del empleo", complementó.

Tras esto, señaló que una iniciativa de este tipo "no se condice con las prioridades que tienen los chilenos, y que vamos a seguir teniendo, una vez que pase esta pandemia, ojalá lo antes posible".

Postura de Mario Desbordes

En esta línea, agregó que "yo entiendo lo que plantea el presidente de Renovación Nacional, en el sentido de poder revisarlo, pero claramente cuando es un tema tan prioritario creo que la prioridad más que meterle la mano al bolsillo y al ahorro de los chilenos tiene que venir por un esfuerzo estatal".

En paralelo, Hoffmann preguntó: "¿Quiénes son los que tienen recursos las AFPs? No son los independientes, no son las personas que no imponen, que generalmente sabemos que ese grupo se encuentra en la clase media, por lo tanto a ellos no les serviría esta medida, ¿Quiénes son los que se verían beneficiados? Las personas que cotizan periódicamente y que además tienen fondos en sus APFs".

Frente a esto, señaló que el retiro anticipado de fondos "es absolutamente regresivo porque los que se verían beneficiados son principalmente los que tienen más. Entonces bueno, ¿podemos evaluarlo? Por supuesto que hay que poder poner todas las cartas sobre la mesa, pero creo que hoy día el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado y no el esfuerzo de las personas".

Ver cobertura completa