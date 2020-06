¿Qué pasó?

Uno de los votos que influyó en la declaración de inadmisibilidad del proyecto de postnatal de emergencia en el Senado fue el de Carolina Goic, quien, tras una serie de cuestionamientos, explicó por qué no apoyó la extensión de la medida en el marco de la pandemia de coronavirus.

¿Qué dijo?

La senadora aclaró que “lo que votamos no fue el proyecto de la extensión del postnatal, votamos su admisibilidad. Ha habido un juego perverso y que no me parece que sea bueno con las mujeres. Muchas pensaron que lo que se aprobaba era la extensión y eso no es así”.

“Si nosotros hubiéramos aprobado el texto tal cual como está, significa que sería un postnatal de papel que no cuenta con los recursos necesarios para el financiamiento de esas licencias. Por eso mi votación fue respecto de la admisibilidad de un proyecto que de acuerdo a nuestra Constitución es de iniciativa exclusiva del Presidente”, explicó.

Goic llama a seguir las reglas de la democracia

Además, señaló con respecto a las críticas que “estaba muy consciente de los costos que iba a pagar en un tema que además es popular y necesario, pero me parece que lo que uno tiene que hacer es seguir las reglas de la democracia”.

A su juicio, “es muy peligroso cuando relativizamos las normas que rigen nuestra convivencia democrática y parte de eso son las atribuciones que tiene el parlamento de acuerdo a esta Constitución de la que soy firme partidaria de cambiar”, consignó El Mercurio.

“Los que somos partidarios del apruebo, si estamos dispuestos a correr la línea y si estamos dispuestos a saltar las reglas, ¿cómo vamos a pedir después que se cumpla la Constitución? (...). El postnatal es una norma de seguridad social que es de iniciativa exclusiva (del Presidente). No estoy de acuerdo con eso, pero son las normas que hoy tenemos”, expresó.

Críticas por su votación

Por otro lado, Goic manifestó que “entiendo los cuestionamientos, pero he recibido insultos que no vale la pena comentar. Eso refleja el estado anímico de la política. Lo que se ha llamado la pandemia de la intolerancia”.

Cabe señalar, que la senadora presentó junto al senador Juan Pablo Letelier, un proyecto de licencia covid parental, que también ha sido cuestionado y, en ese sentido, declaró que “puedo aceptar y entender que existan argumentos en contra de lo que planteo, pero lo que no puedo aceptar, porque no me parece legítimo, es que se mienta. Hubo dos senadores que lo que hicieron fue torcer mañosamente lo que yo había señalado, que fue sincerar la situación de muchas mujeres que se ven forzadas a presentar una licencia por salud mental”.

