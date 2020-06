View this post on Instagram

🔴 Este lunes actualizaron las cifras de fallecidos y contagiados por #coronavirus en #Chile, en donde se ve que los casos totales bordean los 180 mil, debido a los 5.143 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas. Asimismo, se contabilizaron 39 víctimas fatales, un brusco descenso con respecto a los días anteriores debido a la demora en el procesamiento de la información del Registro Civil, influenciada por el fin de semana. Revisa en detalle el informe en meganoticias.cl 📱💻