¿Qué pasó?

La PDI detuvo en las últimas horas a un hombre de origen chino y encontró a dos mujeres de la misma nacionalidad en un prostíbulo clandestino ubicado en Santiago centro.

El reporte oficial

El subcomisario Giordano Lanzarini, vocero de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana (Britrap), se refirió al caso.

“El día de hoy fue puesto a disposición de la justicia un sujeto de nacionalidad china, quien tenía un prostíbulo clandestino en el centro de la capital... Al momento del allanamiento fueron encontradas dos víctimas, también de nacionalidad china, que vivían en el lugar”.

Añadió que “ellas no tenían en su poder su pasaporte, los cuales fueron encontrados al allanar la casa del detenido. Lo más distintivo es que no consta ingreso al país de parte de ellas, ya que no registran algún tipo de trámite migratorio”.

Según se informó desde la institución, en el domicilio del ciudadano asiático se encontraron otros tres pasaportes de mujeres chinas, “del mismo rango etario que las anteriores, de quienes no se tiene información sobre su actual paradero”.

El hombre quedó en prisión preventiva por los 90 días que dure la investigación.