¿Qué pasó?

Luego de su primera reunión con el Presidente Sebastián Piñera, la nueva ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, se refirió a los lineamientos que seguirá su gestión en la cartera y al rol que tuvo en el pasado en su función como parlamentaria en la discusión de proyectos como la extensión del postnatal y el aborto terapéutico.

¿Qué dijo Zalaquett?

La secretaria de Estado habló sobre la discusión en la que partipó en el Congreso del proyecto de la extensión a seis meses del postnatal, cuando calificó la iniciativa como una "guillotina laboral".

"En esto quiero ser clara y enfática, yo voté, es una votación pública, a favor del postnatal, y trabajé desde la comisión de Familia para sacar adelante un proyecto que era emblemático para el primer Gobierno del Presidente Piñera y que iba a cambiar la vida de todas las mujeres", aclaró.

"Esa frase sale en un contexto de discusión parlamentaria, donde se estaba discutiendo la posibilidad de extenderlo aún más. Pero la verdad aquí nunca se puso en duda el aprobar", precisó.

Postnatal de emergencia

Respecto al Postnatal de emergencia que se está discutiendo en el Congreso, en el marco de la emergencia sanitaria, sostuvo que: "porque entendemos que hay una situación compleja para todas aquellas madres que están hoy día al cuidado de sus hijos, es que el Presidente me pidió y me insistió que saliendo de aquí me contacte con la ministra Zaldívar para trabajar e involucrarme en caminos que ayuden a solucionar".

La ministra informó que: "el Presidente me solicitó que avancemos de la forma más rápida posible en aquellas materias legislativas que aún discriminan a la mujer, y también acelerar el trabajo contra la violencia a la mujer".

"El Presidente me pidió que me involucrara personalmente en dos materias. Por un lado, ver caminos para dar una solución a aquellas mujeres que a raíz de la crisis sanitaria tienen a su cargo niños pequeños. Para esto nos contactaremos con la ministra María José Zaldívar", indicó.

En esa misma línea, señaló que el Mandatario le solicitó "también buscar herramientas o políticas que ayuden a la reinserción de la mujer en el ámbito laboral con miras a la reactivación de nuestro país. Para esto también trabajar con la ministra del Trabajo y con el ministro Briones"

Aborto terapéutico

Además se refirió a la posición que tuvo en la discusión del aborto terapéutico, cuando manifestó que: "no quiero que en Chile pase lo que sucede en Europa, donde se aborta por el simple hecho de tener Síndrome de Down".

"Son frases que salen cuando yo cumplía otro rol, que era un rol parlamentario en discusiones legislativas. Tenemos una ley que nos rige y hoy como ministra de Estado me haré cargo que se cumpla lo que la ley estipula", señaló.

"Además, es complejo, hace diez años Chile era distinto y yo también en estos diez años he evolucionado. Chile cambió y yo también he evolucionado", añadió.

Trabajo con organizaciones

Respecto a cómo será el trabajo con las organizaciones feministas, sostuvo que: "yo creo en un trabajo colaborativo, coordinado, de puertas abiertas".

"Ya me he contactado con parlamentarias de distintos sectores políticos, también con representantes de las organizaciones civiles, y el espíritu aquí es conversar", concluyó Zalaquett.