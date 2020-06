¿Qué pasó?

La historia de Solange Soto ha conmocionado a todo Chile: Desde hace dos días, tiene el ataúd de su suegra, Eliana de Las Mercedes Ibacache, en el living de la casa, ubicada en La Granja, lugar donde vive junto a sus dos hijas menores de edad y a su esposo Christian, quien se encuentra internado en el Hospital Padre Hurtado, tras ser confirmado con Covid-19.

En el momento en que Christian ingresó al centro médico, su madre comenzó a presentar síntomas del coronavirus y, como su estado estaba empeorando, Solange pidió de emergencia una ambulancia. La madrugada del viernes 5 de junio no supo más de su suegra y fue el martes que llegó a su domicilio el cadáver, un panorama que ha tenido que vivir sola y que, hasta ahora, no le ha podido contar a su esposo, quien sigue luchando por recuperarse del virus.

El duelo lo ha tenido que vivir sola

Para Solange han sido días muy difíciles porque no ha podido contar con el apoyo de su esposo, quien está recuperándose del coronavirus en el hospital. Aunque cada día llama a la casa para dar información sobre su estado de salud, Solange no ha tenido el valor ni la fortaleza de contarle lo que pasó con su madre.

“Mi esposo no sabe que ella está fallecida”, dice en conversación con el matinal Mucho Gusto, resaltando que “todo esto es desesperante, devastador. Hoy día ya se le va a dar una sepultura a la una de la tarde, pero ya es demasiado”, expresó Solange en medio del dolor que siente por todo lo que está viviendo.

El dolor más grande no ha pasado para Solange y es que, cada noche piensa cómo será el momento en que llegue su esposo a casa y deba contarle todo lo que pasó en su ausencia: “Mi esposo ya no va a asistir -al entierro-, no le dio el último adiós, no la vio en cama, no la vio enferma, imagínese el dolor, yo soy sus ojos en este momento para su dolor, pero cuando él llegue a la casa, qué le voy a decir. Que mi suegra ya no está, que su mamá ya no está”, dijo entre lágrimas.

Según revela Solange, su suegra nunca pudo ser hospitalizada por la falta de camas en un centro médico. Al parecer, tuvo que esperar en un SAMU, hasta que su situación se puso más grave y falleció.

