¿Qué pasó?

Solange Soto, una mujer que vive en la comuna de La Granja, no puede abrir las puertas ni las ventanas de su casa ya que no debe tener ningún tipo de contacto con el exterior, debido a que al interior de su vivienda se encuentra el ataúd de su suegra, que falleció por coronavirus y que no han podido sepultar.

"Es triste, es lo más doloroso que puede vivir una persona, vivir con mis dos hijas esta experiencia de tener el cajón aquí, no poder dormir", expresó la mujer.

El caso

Eliana de Las Mercedes Ibacache, de 74 años, comenzó a presentar malestares la noche del pasado domingo.

"Esa noche de madrugada la ayude a vestirse, la saqué de la cama, se la llevaron en ambulancia y ya el día martes me la entregaron fallecida", contó Solange.

El féretro de la mujer sigue en la casa porque no hay quién realice los trámites para el funeral, ya que Solange está cumpliendo una cuarentena por ser contacto estrecho de su esposo, quien también está contagiado de Covid-19 e internado en el Hospital Padre Hurtado.

"Yo estoy viviendo lo que le va a tocar al hijo vivir después de que salga de la hospitalización que tiene hace más de 15 días. Yo no sé como se lo voy a explicar", manifestó Soto.

Por el momento, la mujer intenta desinfectar como puede su casa y vive gracias a la ayuda de sus vecinos, quienes le colaboran con mercadería, mientras Solange espera poder enterrar a su suegra este jueves.

