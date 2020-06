H. Félix Bulnes investiga muerte de paciente con coronavirus y síndrome de Down

¿Qué pasó?

Óscar Walter Díaz, un hombre de 38 años de edad con síndrome de Down falledido en el Hospital Félix Bulnes, llegó al recinto el pasado 22 de mayo por presentar síntomas graves de coronavirus. Tras ser confirmado su diagnóstico, el panorama para él y su familia se transformó en una verdadera pesadilla.

Cinco días de espera en una silla del centro médico sin mayores atenciones sanitarias, hizo que las complicaciones respiratorias de Óscar se complicaran aún más. Fue el sexto día de espera que recién el personal médico encontró una cama para su hospitalización, pero ya era demasiado tarde.

Familia denuncia discriminación

La hermana de Óscar fue quien lo acompañó en toda esta travesía, verlo morir por falta de atención médica es una imagen que jamás podrá borrar de su memoria y ahora, denuncia discriminación en el caso de su hermano, quien, a su juicio, no fue atendido a tiempo, porque tenía síndrome de Down y “no era una prioridad”.

Tras hacerse público este caso, la Fundación Down Up envió una carta al director del hospital, en la que expresó su profunda tristeza por la muerte de Óscar, asegurando que no es el único caso de discriminación que existe durante la pandemia a personas en situación de discapacidad. Asimismo hicieron un llamado al Estado para que se cumplan los derechos de estos pacientes, que deben ser atendido como cualquier otro civil que requiere atención en medio de la pandemia.

¿Qué dijo el hospital?

El Hospital Félix Bulnes emitió un comunicado donde lamentan lo ocurrido: “Como hospital lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Oscar Luis Walter Díaz (38), quien ingresó el día lunes 22 de mayo a la urgencia adulto”.

En el escrito, agregaron que a Óscar se le otorgaron “todas las prestaciones asistenciales requeridas para la condición clínica del paciente”. Sin embargo, aseguraron que iniciarán una auditoría interna para esclarecer lo que ocurrió con este paciente e investigar si existió o no un caso de discriminación, tal como denuncia la familia.

Foto Comunicado Hospital Félix Bulnes.