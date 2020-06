¿Qué pasó?

El Hospital Félix Bulnes instruyó una auditoría interna tras la muerte de una persona con síndrome de Down que tenía coronavirus y cuya familia denuncia trato discriminatorio en su atención.

"Lo discriminaron por tener síndrome de Down"

Óscar Walter, de 38 años, falleció el pasado 26 de mayo tras haber ingresado cinco días antes al Hospital Félix Bulnes, donde permaneció en la Urgencia. Según su hermana Jennifer, “lo discriminaron por tener síndrome de Down”, ya que nunca lo trasladaron al área de pacientes críticos.

La mujer agregó que “nunca fue un médico ni se acercaron a decirme nada de la salud de mi hermano (...). Ellos creían que porque tenía síndrome de Down no tenía derecho a nada”, consignó a El Mercurio.

“Fue una discriminación. Había gente que pasaba a la zona crítica que había llegado después que él y a él no lo ingresaban”, indicó Jennifer, quien además señaló: “Pedimos que se haga justicia”.

Inicio de auditoría interna

Tras la denuncia, el hospital instruyó una auditoría interna el 3 de junio, sin embargo, Igor Bastías, subdirector médico, negó las acusaciones de trato discriminatorio.

“No hubo discriminación por tener síndrome de Down y no ha habido ninguna discriminación con ningún paciente”, indicó Bastías.

“Para tranquilidad del paciente y del público en general, es necesario que se haga una auditoría interna y los parientes tengan la demostración clara de que lo que yo estoy diciendo es efectivo”, explicó.

Ver cobertura completa