¿Qué pasó?

Este miércoles, en un nuevo reporte de la situación de la emergencia sanitaria por coronavirus en el país, el Gobierno informó cambios respecto a las medidas medidas de cuarentena en diferentes comunas del territorio nacional, con el objetivo de controlar la expansión de la enfermedad.

Según informó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a partir de este viernes a las 22:00 horas, entrarán en cuarentena las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, en la quinta región, y Curacaví, Melipilla, San José de Maipo, Peñaflor, Tiltil, en la Región Metropolitana, además de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá.

Las comunas que entran en cuarentena este viernes 12 de junio:

Curacaví (zona urbana)

Melipilla (zona urbana)

San José de Maipo (zona urbana)

Peñaflor (completa)

Tiltil (zona urbana)

Pozo Almonte (área urbana)

Valparaíso

Viña del Mar

Las comunas que se mantienen en cuarentena

Iquique

Alto Hospicio

Calama

San Antonio

Santiago

San Ramón

San Miguel

San Joaquín

Renca

Recoleta

Quinta Normal

Quilicura

Pudahuel

Providencia

Peñalolén

Pedro Aguirre Cerda

Ñuñoa

Maipú

Macul

Lo Prado

Lo Espejo

Lo Barnechea

Las Condes

Vitacura

La Reina

La Pintana

La Granja

La Florida

La Cisterna

Independencia

Huechuraba

Estación Central

El Bosque

Conchalí

Cerro Navia

Cerrillos

San Bernardo

Buin

Padre Hurtado

Puente Alto

Lampa

Colina

Cordones sanitarios

En paralelo, el secretario de Estado anunció la implementación de cordones sanitarios en las comunas de Pirque, en la Región Metropolitana y Alto Biobío, en la región del Biobío.

Fiscalización

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, reiteró el aumento en la fiscalización de la cuarentenas y manifestó que "vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de las medidas sanitarias, porque lo que está en juego hoy día es la salud y la vida de las personas".

En este sentido, agregó que "no nos va a temblar la mano ni un segundo, en fiscalizar, en perseguir la responsabilidad penal, en que se apliquen las sanciones de aquellos que no quieren comprender que cuando están no respetando estas normativas sanitarias están poniendo en riesgo no solo sus vidas, si no que las vidas de todos los demás".

