Este martes, la periodista Alejandra Matus explicó el trabajo de investigación que realizó desde marzo pasado, en el cual concluyó que en Chile se registraba un exceso de muertes con respecto a años anteriores, justo en medio de la crisis sanitaria por coronavirus y en contraposición a las cifras entregadas por el Gobierno.

"Es una realidad en todo el mundo y es un indicador bastante conocido y usado por los organismos que estudian las epidemias. En todas partes del mundo se refleja un exceso de mortalidad, porque todos los gobiernos, independiente de la robustez de su sistema, tienen dificultades para contabilizar efectivamente las personas que fallecen directamente por la epidemia o por una consecuencia indirecta, porque no alcanzan a ir al hospital", señaló la profesional en entrevista con Mucho Gusto.

Inscripción de fallecimientos en línea que comenzó a publicar Registro Civil ayer, permite observar un exceso de muertes de 2.153 personas entre 2 de marzo y 15 de mayo de 2020, respecto de promedio mismo período últimos 5 años: 11% más y 3.1 veces desviación standard. 1/3 pic.twitter.com/U4Z7AdfIKa — alejandra matus (@alejandramatus) May 18, 2020

Datos del Registro Civil

Tras esto, especificó que "hice este ejercicio para Chile no por datos obtenidos por Transparencia, las solicitudes que hice en abril todavía no han sido contestadas, los datos los obtuve del Registro Civil pero con una cuenta reservada y luego que esa información se hizo pública, el Registro Civil liberó parcialmente la información y ha permitido a otras personas también hacer los mismos análisis".

Respecto a los resultados, Matus manifestó que "aplicando esa misma metodología con los datos que obtuve, que son oficiales, salió este exceso de muertes que es de un 11% en marzo, por sobre el promedio de los cinco años atrás, de hecho es por sobre el promedio de 10 años, solamente para el terremoto del 2010 se había visto un salto tan alto y esta tendencia se ha mantenido y se ha ido acrecentando con el curso de los meses".





Motivos de sospecha de las cifras

Consutada por cuáles fueron los motivos por los cuales comenzó a sospechar de las cifras de fallecidos entregadas por el gobierno, la periodista manifestó que las consideraba excesivamente bajas.

"En marzo se hablaba de la nueva normalidad, se estaban diseñando planes para volver a las clases, Chile solo reportaba 16 muertos en marzo y era una cifra excepcionalmente baja para el nivel de contagios oficiales que se reportaban en ese momento y a mi me parecía que era razonable dudar de esa cifra considerando que Chile no tiene ninguna condición excepcional que pudiera justificar esta baja mortalidad", expresó.

En este sentido, agregó que a esa altura, "Chile no había adoptado, aunque se informó así, no adoptó las medidas al estilo Corea del Sur, y tampoco había adoptados cuarentenas totales como tuvieron que hacer países cuando perdieron la trazabilidad, entonces, si no se estaba tomando ninguna de esas medidas y los chilenos son seres humanos".

Cifra de recuperados

En paralelo, Matus manifestó su dudas respecto a las cifras actuales de casos recuperados. Esto, en base a diversos estudios de especialistas a los cuales ha accedido. En este sentido, apuntó al último criterio que se emplea, consistente en considerar recuperado a todo paciente que cumple 14 días desde el inicio de sus síntomas.

"Las personas reciben la información de que tuvieron covid positivo e inmediatamente son catalogadas de recuperados, personas que en algún momento debieron aparecer en las cifras de activos no alcanzan a aparecer y eso genera una imagen de falsa confianza, porque estamos viendo en la cifra los recuperados del pasado y los activos que debieron ser del presente aún no reciben sus test, hay un sub reporte de activos que lleva a generar una sensación de que la epidemia no se está propagando con la velocidad que sí se está propagando y que pueden verlo en el colapso de los servicios hospitalarios", concluyó.

