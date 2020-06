Dueño de panadería saca aplausos al regalar mascarillas a clientes que no poseen una

¿Qué pasó?

Los efectos económicos de la pandemia del coronavirus están afectando a un alimento esencial para los chilenos. Durante la crisis sanitaria, el pan ha experimentado un alza considerable que complica el bolsillo de las familias.

Pese a que el Índice de Precios al Consumidor de mayo fue de -0,1%, el pan registra un aumento de 1% en ese mes y 5,7% en el último año.

"Si esta situación no mejora, a mediados de año debiéramos estar todos en un precio promedio de $1.600 el kilo", señaló Mónica Ávila, administradora de la panadería "Santo Pan".

Una de las razones que explican estas alzas es el aumento en el precio de los insumos con los que se prepara el pan, ya que según los panaderos la harina ha subido más de un 15%.

"Hemos tenidos tres alzas desde enero hasta la fecha. Dependo mucho de los molinos, si ellos suben la harina, nosotros tenemos que subir el pan, lamentablemente", agregó.

Según la Odepa, el kilo de pan varía entre los $1.300 a $.1700, lo que ha afectado a locales cuyas máximas ganancias las obtienen de este alimento.

"No puedo subir el valor del pan, porque la gente no tiene plata. La gente está regateando, uno se da cuenta que no tienen dinero", dijo María Dela Mancilla, dueña de la panadería "Adelita".

La reinvención de las panaderías

La tradicional labor de los panaderos intenta adaptarse a los nuevos tiempos que implica la pandemia. Es por eso que algunos locales implementaron las ventas online para solventar la difícil situación.

"Partimos con 20 pedidos diarios y hoy llevamos 150. De hecho, a cierta hora cerramos nuestra tienda online para que no lleguen más pedidos, porque se nos agota el pan", contó Pierre Sauré, dueño de "Pan Mostacho".

Esta modalidad es una iniciativa de Indupan que está orientada a las pymes. Panaderías y pastelerías de todo el país podrán vender a través de internet y con delivery para mejorar sus ventas, todo con el objetivo de reinventarse en medio de la crisis sanitaria y aminorar sus efectos económicos.

