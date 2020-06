¿Qué pasó?

El presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, se refirió este lunes al estudio realizado por el ente que dirige, en el cual afirmaban que existían 712 muertes más que las oficialmente contabilizadas por el Gobierno, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. Todo esto, antes de que el Ejecutivo agregara 653 nuevos decesos asociados a la pandemia.

En conversación con el Matinal Mucho Gusto, Pardow sostuvo que "nosotros los que encontramos fue que había, después de tomar el registro fallecidos del Registro Civil, restarle la trayectoria histórica, quedaban 1.500 (fallecidos), de esos, había que restarle cerca de 800 que el propio ministerio reconocía como casos covid y nos quedaban 700".

Causas

Tras esto, el presidente de Espacio Público manifestó que "nosotros dijimos desde un principio, esos 700, no sabemos exactamente a qué se deben, pueden ser muertes indirectas, esto es, personas que tienen una causa clínica diferente pero fallecen producto del colapso del sistema hospitalario, de la erosión de la calidad en la atención del sistema hospitalario, y también subdiagnostico".

En esta línea, el experto agregó que "a nosotros nos parecía que esta segunda causa, el subdiagnóstico era más relevante que la primera causa, que las muertes indirectas, cuando uno miraba lo que había ocurrido en Europa, en particular los casos de Holanda y Bélgica eran bien atingentes a este debate, y eso fue lo que parece que efectivamente pasó, porque de esos 700, 650 que sean diagnósticos adicionales, está razonablemente dentro de lo que esperábamos".

Estudio del Gobierno

No obstante lo anterior, Pardow advirtió que "el gobierno solamente ha publicado los números agregados, no ha dado acceso al estudio que le llevó a determinar esos 653 casos, por lo tanto, nosotros no tenemos cómo saber si la manera en que ellos lo han calculado es igual a la manera en que lo calculamos nosotros y de qué depende, nosotros no hemos revisado ese estudio que concluye que existen 650 casos adicionales. Ahora, en términos de números totales, está dentro de lo que razonablemente nosotros esperábamos".

