¿Qué pasó?

Este miércoles, la Contraloría General de la República comunicó que ofició al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) para indagar sobre el polémico video sobre la violencia de género, el cual fue posteriormente borrado de sus redes sociales.

Según confirmó el ente contralor, la principal tarea será determinar cuáles fueron los gastos en que incurrió el Estado en la realización del material que posteriormente fue eliminado de todas las plataformas donde estuvo publicado.

"Posterior a denuncias, y en el uso de nuestras facultades, hemos oficiado a SernamEG por vídeo subido y eliminado de las redes sociales institucionales. El principal objetivo de esto, es indagar si hubo y qué costos tuvo para el Estado", comunicó Contraloría en su cuenta de Twitter.

🔴Posterior a denuncias, y en el uso de nuestras facultades, hemos oficiado a @SernamEGChile por vídeo subido y eliminado de las redes sociales institucionales. El principal objetivo de esto, es indagar si hubo y qué costos tuvo para el Estado🏦 pic.twitter.com/8xHMWt7mXz — Contraloría (@Contraloriacl) June 3, 2020

¿En qué consistía el video?

Fue este lunes cuando el SernamEG publicó una campaña comunicacional contra la violencia de género centrada en un adulto mayor que en el pasado había maltratado a su pareja. La pieza fue criticada horizontalmente, incluso por la propia ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Macarena Santelices.

En el video, el hombre le habla a su nieta que es víctima de violencia, manifestando que: "quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Aunque ya no esté con nosotros, no hay noche en que no le pida perdón por todo el daño que le hice. Sé que mis lágrimas no podrán cambiar el pasado, pero si tu hermosa vida".

¿Qué dijo el Sernameg?

La directora nacional de SernamEG, Carolina Plaza, indicó a través de un comunicado que "el objetivo de esta iniciativa comunicacional es mostrar las distintas realidades que existen en torno a la violencia de género, considerando a su vez las diferencias generacionales en torno a ella".

"Sernameg tiene la convicción de que el cambio cultural debe ser responsabilidad de hombres y mujeres, en todas las generaciones, ya que solo así lograremos que la violencia no sea una conducta normalizada en las familias", sostuvo.

"En ningún caso victimizar al agresor"

En ese sentido, afirmó que "hemos querido visibilizar una realidad a través de este video ficticio pero basado en un testimonio real, recogido en la región de Los Lagos. En ningún caso victimizar al agresor".

"Como Sernameg creemos en la reeducación de las conductas violentas ejercidas por hombres. Por cada hombre reeducado hay una mujer menos que es víctima de agresiones", agregó.

Por otra parte, aclaró que "la realización de este material audiovisual no tuvo ningún costo para la institución".