¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) informó que se decidió bajar la campaña contra la violencia de género que fue difundida durante la jornada de este lunes, la cual recibió diversas críticas debido a que el protagonista del video es un adulto mayor que en el pasado había maltratado a su pareja.

En la campaña, el hombre que le habla a su nieta que es víctima de violencia, manifestando que: "quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Aunque ya no esté con nosotros, no hay noche en que no le pida perdón por todo el daño que le hice. Sé que mis lágrimas no podrán cambiar el pasado, pero si tu hermosa vida".

¿Qué dijo el Sernameg?

La directora nacional de Sernameg, Carolina Plaza, indicó a través de un comunicado que: "el objetivo de esta iniciativa comunicacional es mostrar las distintas realidades que existen en torno a la violencia de género, considerando a su vez las diferencias generacionales en torno a ella".

"Sernameg tiene la convicción de que el cambio cultural debe ser responsabilidad de hombres y mujeres, en todas las generaciones, ya que solo así lograremos que la violencia no sea una conducta normalizada en las familias", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que: "hemos querido visibilizar una realidad a través de este video ficticio pero basado en un testimonio real, recogido en la región de Los Lagos. En ningún caso victimizar al agresor".

"Como Sernameg creemos en la reeducación de las conductas violentas ejercidas por hombres. Por cada hombre reeducado hay una mujer menos que es víctima de agresiones", agregó.

Por otra parte, aclaró que: "la realización de este material audiovisual no tuvo ningún costo para la institución".

Bajan el video

"Dado a lo anterior, y entendiendo que el video no logró transmitir el mensaje que se buscaba, decidimos bajarlo y pedimos disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir afectadas, por una posible interpretación que pareciera redimir al agresor", señaló Plaza.

"No hay nada más alejado al espirítu y misión al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género", añadió.

Críticas

Emilia Schneider, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, expresó que la campaña es "un insulto a mujeres y disidencias sexuales que viven o hemos vivido violencia. Una apología al perdón contra nuestros agresores, pero ni una palabra sobre nuestros derechos o políticas de prevención".

En tanto, la diputada Camila Vallejo (PC) afirmó que: "es bien impresentable la naturalización de la violencia que lleva en sus campañas el Gobierno ¿Quieren que empaticemos con los agresores?".