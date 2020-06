View this post on Instagram

La compañía Moderna Inc inició su segunda fase de ensayos de la #vacuna contra el #coronavirus en la que trabajan y la cual han denominado ARNm, informó mediante un comunicado. La vacuna, también conocida bajo el código "mRNA-1273" , fue la primera en comenzar las pruebas clínicas en #EstadosUnidos. En esta oportunidad, la instancia precisó que los primeros participantes de esta prueba ya fueron dosificados. Se trata de dos grupos de personas, uno que va desde los 18 años de edad y otro mayores de 55 años. Durante esta segunda fase de la vacuna, la compañía evaluará la seguridad, la reactogenicidad y la inmunogenicidad de dos vacunas de ARNm-1273 administradas con 28 días de diferencia, con cada participante recibiendo placebo, una dosis de 50 microgramos o una dosis de 100 microgramos en ambas vacunas. La empresa sostuvo que, una vez suministrada la dosis, los participantes serán seguidos durante 12 meses siguientes de la segunda vacuna para registrar cómo van reaccionando al medicamento. Cabe destacar que la fase 3 planea comenzar en colaboración con los NIH en julio y el protocolo de finalización para el estudio del ARNm-1273, se espera que comience a principios del verano (hemisferio norte) de 2020". ¿Qué te parece? 👇