La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció durante la jornada de este miércoles 03 de junio que reanudarán los ensayos y/o test clínicos que habían iniciado para determinar la efectividad de la hidroxicloroquina, tras ser suspendidos para efectuar una revisión de seguridad en la búsqueda de tratamientos contra el nuevo coronavirus.

"Sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, el grupo ejecutivo comunicará a los principales investigadores que pueden reanudar los ensayos con hidroxicloroquina", anunció el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una teleconferencia de prensa.

Un estudio publicado el pasado 22 de mayo por la revista The Lancet generó una serie de opiniones encontradas, luego que el paper señalara que la hidroxicloroquina (HCQ), un derivado de la cloroquina para combatir el paludismo, no era eficaz contra la Covid-19 y que, por el contrario, aumentaba el riesgo de muerte y de arritmia cardíaca.

La publicación de este artículo provocó la suspensión de múltiples ensayos clínicos, empezando por la división de la hidroxicloroquina de los programas Solidarity (OMS) y Discovery (Europa), que dejaron de incluir a nuevos pacientes.

También quedaron interrumpidos el ensayo internacional Copcov que suministraba dosis de HCQ a trabajadores sanitarios en contacto con el coronavirus, dos ensayos realizados en la clínica universitaria de Tübingen (Alemania) y cinco ensayos en Dinamarca.

La metodología del estudio fue, sin embargo, puesta en duda por una parte de la comunidad científica. Los métodos de las anteriores investigaciones que destacaban la eficacia del medicamento también habían sido criticados.

"The Executive Group will communicate with the principal investigators in the trial about resuming the hydroxychloroquine arm of the trial"-@DrTedros #COVID19 https://t.co/oarCCl4y4q