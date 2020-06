¿Qué pasó?

Este martes, un amigo del hombre con coronavirus que falleció este lunes en plena vía pública en la comuna de Lo Espejo, relató las últimas horas de vida de la víctima fatal y los fallidos intentos por conseguir una ambulancia para su traslado.

En conversación con Mucho Gusto, Pablo Pardo relató que "en la mañana (de este lunes) yo lo vi que se sentía un poquito mal, estaba un poquito ahogado. Y voy al consultorio a pedir una ambulancia para poder hacer las cosas que tenían que hacerse, me la negaron, que no era posible, que no se podía hacer nada, que no habían ambulancias en la mañana, que era muy temprano".

Caminata

Tras esto, Pardo contó que caminó junto a su amigo Juan Alberto, con el objetivo de llegar hasta el centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, a menos de una cuadra de trayecto, este comenzó a desvanecerse, diciendo que se sentía mareado.

"Vine a buscar un chal y una almohada para ponerle en la cabecita, taparlo, porque estaba respirando. Y cuando fui de nuevo, me negaron de nuevo la ambulancia, me dijeron que llamara a Carabineros, llamé a Carabineros y me dijeron que no se hacían cargo de esos procedimientos, que llamara al 131, a las ambulancias, nadie me contestó, nada", expuso.

Fallecimiento

Tras esto, Pardo manifestó que "cuando volví de nuevo del consultorio, ya él había fallecido, ya estaba con los ojitos abiertos. Al lado mío murió mi amigo, mi compañero de trabajo. Imagínense cómo estoy yo".

Finalmente, el amigo del fallecido manifestó su molestia, señalando que "ahora ya que ya pasó todo, empezaron a llamarme de todos lados a ver si queríamos ir a encerrarnos a un lado, todas las personas del núcleo que había aquí. Ahora, después que falleció mi amigo están preocupados, porque les está quedando no sé qué problema".

