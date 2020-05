Alcalde de Graneros entregó fármaco a adicto contagiado de coronavirus para que no saliera de su casa

¿Qué pasó?

Este domingo, tras un nuevo balance sobre el estado de la pandemia de coronavirus en Chile, que ya deja más de 1.000 personas fallecidas, el doctor Enrique Paris, expresidente del Colegio Médico, analizó la compleja situación sanitaria que atraviesa el país.

El facultativo, también integrante de la Mesa Social COVID-19, indicó que, para intentar detener la expansión del virus, es necesario mantener las medidas de testeo, trazamiento y aislamiento.

¿Qué dijo Paris?

“Hay que seguir con las medidas, que son testear, que eso sí se está haciendo; trazar, que significa identificar a la persona enferma y a sus contactos de inmediato para aislarlos; y justamente la tercera fase es el aislamiento”, explicó el médico.

“Por eso la creación de las residencias sanitarias es muy importante. La gente tiene que hacer el sacrificio y entender que es mejor irse a una residencia sanitaria. Hay 90 de ellas con más de 4.000 cupos y solo hay ocupados 1.900. Ese es el esquema que hay que seguir o no vamos a lograr parar la diseminación del virus”, añadió.

"Hay que castigarlos"

Paris, además, se refirió a los diferentes casos de fiestas clandestinas y otros hechos que han ocurrido en el país, que van en contra de todas las normas sanitarias y esfuerzos que se hacen por frenar la pandemia.

“Estamos viviendo realmente en un mundo de locos. Esa gente no entiende y no va a entender hasta que no nos pongamos más firmes con las medidas para castigarlos. Aquí hay que castigarlos. A veces los dejan con arresto domiciliario o los citan solamente, pero creo que hay que ponerse más firme en ese sentido, de una vez por todas”, sentenció.

