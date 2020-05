¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud entregó este domingo 31 de mayo un nuevo reporte diario por la situación del coronavirus en nuestro país, donde, hasta el momento, se registran más de mil personas fallecidas.

En esta línea, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a una carta abierta publicada por un grupo de médicos y expertos hacia el Presidente Piñera para poder enfrentar la pandemia y "evitar una catástrofe".

¿Qué dijo Zúñiga?

Ante esto, Zúñiga señaló que "dentro de nuestro plan teníamos contemplado aumentar nuestra capacidad de testeo y nadie puede decir que no nos hemos dedicado a eso".

Añadió que "teníamos la realidad de poder aumentar nuestra capacidad hospitalaria y nadie puede decir que no hemos aumentado nuestra capacidad de Unidad de Cuidados Intensivos".

Además, dijo que "lanzamos las residencias sanitarias hace muchas semanas atrás y hemos estado realizando un trabajo de trazabilidad y aislamiento".

"Estamos trabajando las 24 horas del día. Todos estamos trabajando diariamente para poder enfrentar esta pandemia"



— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 31, 2020

Respuesta ante las recomendaciones

"Necesitamos que estas propuestas se hagan de forma constructiva, nosotros estamos trabajando diariamente durante las 24 horas del día", expresó.

A su vez, expuso que "no me refiero a un ministro y dos subsecretarios, me refiero a las 360 mil personas que están trabajando en cada uno de los establecimientos de salud del país".

Finalizó diciendo que "hago un llamado a poder colaborar con nuevas ideas e ir evaluándolas".

Coronavirus 99.688 contagiados 1.054 fallecidos 42.727 recuperados Información corresponde al reporte del domingo 31 de mayo y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del sábado 30 de mayo. Región Totales Casos nuevos totales Nuevos con síntomas Nuevos sin síntomas Fallecidos Arica y Parinacota 619 31 25 6 7 Tarapacá 2.361 111 86 25 21 Antofagasta 2.510 81 61 20 31 Atacama 218 3 3 0 0 Coquimbo 628 31 23 8 2 Valparaíso 3.167 130 117 13 66 RM 80.504 4.253 3.964 289 775 O’Higgins 785 29 27 2 18 Maule 1.297 41 30 11 15 Ñuble 1.257 1 1 0 23 Biobío 1.979 91 76 15 11 Araucanía 2.071 11 11 0 47 Los Ríos 356 11 7 4 6 Los Lagos 863 3 3 0 13 Aysén 17 1 1 0 0 Magallanes 1.056 2 2 0 19 Total 99.688 4.830 4.437 393 1.054

