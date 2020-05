¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes, el alcalde de la comuna de Til Til, Nelson Orellana, informó que dio positivo en el examen de coronavirus, siendo el primer edil de la RM en contagiarse y sumándose a los alcaldes de Catemu, Putaendo y Calle Larga, quienes también fueron diagnosticados con la enfermedad en la región de Valparaíso.

"Siento mi deber comunicarles que hoy he resultado positivo al test de Covid-19, por lo que estoy contagiado con este flagelo. Lo anterior me obliga a permanecer en total aislamiento en cuarentena a la espera de la superación de esta enfermedad. Mi condición actual es estable", señaló Orellana en un comunicado.

¿Cuál es su estado de salud?

En conversación con Meganoticias.cl, el alcalde detalló que se encuentra con "síntomas leves, entre comillas. Dolor de espalada, un resfriado leve, pero emocionalmente es fuerte para uno por su familia".

Además, indicó que: "me hice el examen porque empezó a crecer exponencialmente los números de casos de la comuna, de 13 a más de 130".

"Yo ando en todos lados y pensé que era irresponsable no saber si estaba contagiado o no", agregó, afirmando que: "no lo hice por síntomas, lo hice simplemente por descartar".

En cuanto al lugar donde se puede haber contagiado sostuvo que: "pueden ser muchas alternativas". "Los alcaldes andamos por todos lados con mucha gente en terreno, sanitizando, fiscalizando".

Pide cuarentena para su comuna

En el comunicado, Orellana enfatizó en que la expansión del coronavirus "en los últimos días en nuestra comuna ha sido de una gran velocidad y penetración en los más diversos grupos sociales. Les pido a todos que extremen sus medidas preventivas, no saliendo de sus casas a menos sea estrictamente necesario, y si deben hacerlo, recuerden usar mascarillas, lavar vuestras manos y mantener una distancia social no inferior a 1,5 metros".

"Quisiera aprovechar esta oportunidad para nuevamente solicitar a las autoridades de Gobierno decretar cuarentena en nuestra comuna de Til Til. Somos muchos quienes nos hemos contagiado en cortísimo tiempo y de seguir así, serán muchos más de aquí a muy breve los que enfermarán".

"Por mi parte seguiré preocupado y al tanto, trabajando mientras pueda desde mi hogar mediante la modalidad de teletrabajo. Les pido a todos su mayor comprensión y por favor rezar por nuestra comuna y su gente", concluyó.

