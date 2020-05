¿Qué pasó?

En la jornada de este miércoles se confirmó que los alcaldes de las comunas de Catemu, Boris Luksic; de Putaendo (s), Fabián Muñoz; y de Calle Larga, Nelson Venegas; dieron positivo para el examen PCR de coronavirus, luego de haber participado en una actividad con el Seremi de Salud Francisco Álvarez, quien se encuentra hospitalizado por la enfermedad.

Alcalde de Catemu

"Estimados vecinos y vecinas, como ya se habrán enterado por redes sociales, la Seremi de Salud me comunicó que he dado positivo en mi examen PCR por Covid-19. Me encuentro en cuarentena junto a mi familia", informó el alcalde Luksic.

"Con la autoridad sanitaria hemos puesto en marcha todos protocolos correspondientes con mis contactos estrechos que estuvieron conmigo por más de 15 minutos desde el sábado 23 de mayo, dado que participé en una reunión con el seremi de Salud Francisco Álvarez, quien se encuentra grave por Covid-19", detalló.

Además, sostuvo que: "independiente de que esté en cuarentena, seguiré en contacto con mis funcionarios para coordinar acciones que vayan en beneficio de los más necesitados de nuestra comuna".

Alcalde de Putaendo

Por su parte, la Municipalidad de Putaendo indicó que: "la mañana de este miércoles 27 de mayo, el alcalde subrogante Fabián Muñoz Díaz dio positivo en el examen que sirve para detectar el Covid-19".

"La autoridad comunal se habría contagiado en la reunión sostenida el pasado martes 19 de mayo entre el Seremi de Salud, Francisco Álvarez y alcaldes de las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca", señaló.

"A raíz del caso positivo del alcalde subrogante, algunos funcionarios municipales entraron en cuarentena preventiva, por ser contactos estrechos. La Directora de Desarrollo Comunitario, el Director de Obras Municipales, la Directora del Cesfam Valle de Los Libertadores y el abogado municipal son parte de las personas que deberán ser pesquisadas por la Seremi de Salud", agregó.

Además, sostuvo que: "el alcalde subrogante se encuentra bien de salud y envía un mensaje de autocuidado a toda la población de Putaendo".

Alcalde Calle Larga

Finalmente, el alcalde Venegas afirmó que: "lamentablemente salió positivo el examen (de coronavirus), yo nunca pensé que iba a salir positivo porque nunca sentí ningún síntoma".

"Me siento súper bien. La gran preocupación que siento es por mi familia, en los días que llevo aquí encerrado es muy probable que ellos se hayan contagiado también", añadió.

Sin embargo, aseguró que: "no creo que vaya a tener mayores complicaciones, pero si las tuviera quiero que sepan que el contagio lo tuve haciendo lo que tenía que hacer".

