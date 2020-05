View this post on Instagram

Este viernes, en un nuevo balance sobre la situación del #coronavirus en nuestro país, el Minsal confirmó el número más alto de muertes diarias con 54 nuevos fallecimientos. En ese sentido, se registra un total de 944 fallecidos y 90.638 contagiados. Respecto a los nuevos casos, el ministro Mañalich informó 3.695 nuevos contagios, de los cuales 3.355 corresponden a personas con síntomas, mientras que 340 resultaron ser asintomáticos.