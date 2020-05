Mañalich por pobreza y hacinamiento en Santiago: "No tenía conciencia de la magnitud"

¿Qué pasó?

Este jueves la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, se refirió a los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien manifestó en el matinal Mucho Gusto que "no tenía conciencia de la magnitud" de la pobreza y el hacinamiento que existe en muchos sectores de Santiago.

¿Qué dijo Rubilar?

"Desde el primer día en las conversaciones del comité de crisis siempre estuvo presente las desigualdades de nuestras regiones, en particular de la Región Metropolitana, pero no solamente de Santiago, sino también de las desigualdades que existen en materias de acceso a la salud", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que: "si hubo una preocupación desde el inicio por parte del Presidente Sebastián Piñera, era cómo íbamos a ser capaces de compatibilizar las medidas que íbamos a ir tomando en materia sanitaria restrictivas, como podían llega a ser las cuarentenas totales, con la calidad de vida de las personas".

"Puedo asegurar que tenemos claridad absoluta desde el Gobierno del Presidente Piñera que una cuarentena total iba a tener repercusiones en materia salud mental, porque muchas familias viven hacinadas, por hay poblaciones más vulnerables, las personas en situación de calle, para quienes teníamos que preparar programas especiales", señaló.

"El Gobierno tiene profundamente claro las diferencias, las desigualdades que tenemos, no solamente en las comunas de Santiago, sino que también a las diferencias que tenemos entre las regiones del país", agregó.

Además, afirmó que: "sabíamos del hacinamiento de muchos lugares y por tanto creamos las residencias sanitarias, para que todo aquel que no pudiera cumplirla por las condiciones de su casa pudiera cumplirla en otro lugar con todos los cuidados".

¿Qué dijo el intendente Guevara?

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, también se refirió a este tema, indicando que: "como intendente y exalcalde conozco perfectamente las condiciones en que los vecinos de la RM viven (...) Por lo tanto, el conocimiento que tiene la autoridad regional respecto de la realidad en que viven nuestros vecinos es totalmente cabal".

También, recalcó que: "Lo que le toca a la Intendencia es ejecutar aquellas decisiones en distintas materias que tiene la autoridad".

"Lo que le corresponde a la Intendencia es ejecutar lo mejor posible esa instrucción presidencial y no corresponde que yo esté comentando los dichos de otra autoridad del Gobierno", añadió.

Canastas de alimentos

Por otra parte, las autoridades realizaron un balance de las canastas de alimentos entregadas. Al respecto, Rubilar informó que: "a una semana del inicio de nuestro plan piloto, hemos repartido el día de hoy 27.200 canastas de alimentos, 20.400 en la Región Metropolitana y 6.800 canastas familiares en las regiones".

"Hemos llegado a las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Biobío, La Araucanía y Los Lagos", precisó.

"Esto nos da un resumen de haber entregado, sumados, 74.652 cajas en las jornadas anteriores que sumadas a las de hoy nos da un total en la Región Metropolitana de 95.052 cajas, y en las regiones de 31.030 cajas", detalló.

Por su parte, Guevara señaló que: "para este fin de semana están anunciadas lluvias, ya hemos dispuesto de las protecciones necesarias para continuar con este apoyo a nuestros vecinos".

Además, señaló que: "lamentablemente hay personas que han querido abusar y delinquir, intentando cobrar por hacer llegar una caja a algunas familias".

"El Programa de Alimentos Para Chile es un programa totalmente gratuito, donde nosotros vamos a los lugares de las personas. No hay que inscribirse, no es un concurso, no hay una postulación", aclaró.

