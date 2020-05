¿Qué pasó?

Este martes, tras efectuar un nuevo balance del estado de la pandemia de coronavirus en Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al dilema ético que se estaría viviendo en algunos recintos médicos del país, como el Hospital El Carmen de Maipú, donde se estaría escogiendo a qué pacientes contagiados con Covid-19 se atiende debido a la falta de camas y ventiladores mecánicos.

¿Qué dijo Mañalich?

Frente a esta situación, la autoridad sanitaria afirmó que “no hemos llegado al debate de la última cama” y precisó que “efectivamente, puede ocurrir, en un hospital determinado, que haya una demanda de dos pacientes que requieren una ventilación mecánica y que haya un respirador en la Unidad de Tratamientos Intensivos de ese hospital”.

El ministro, sin embargo, explicó la solución actual a este problema, detallando que “en conjunto con el médico de Urgencia y la Unidad de Tratamientos Intensivos, se dice que vamos a usar este respirador para esta persona, mientras que la otra persona se intuba en el servicio de Urgencia, se conecta a una ventilación manual y se traslada a un lugar donde haya cama y respirador”.

"Vamos a aumentar la capacidad de camas"

“En ese contexto, evidentemente, este desafío ético de a quién le asignó un respirador o no, significa que un paciente tiene que partir a otro lado, pero no significa que el paciente no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica”, añadió.

“Llamaría a la tranquilidad y, a los servicios de Urgencia, a coordinar las respuestas para derivar antes de ese momento a los pacientes a otros sitios, sin someter a esta pregunta a la Unidad de Tratamiento Intensivo. Quiero reconocer con honestidad que compartimos el sufrimiento y angustia de nuestros profesionales, pero hasta aquí hemos sido capaces y vamos a aumentar más la capacidad de camas con respirador”, concluyó Mañalich.

