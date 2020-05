Minsal proyecta que Chile no se enfrentará al "dilema de la última cama"

¿Qué pasó?

Este viernes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo alusión a una supuesta intencionalidad de parte de ciertos líderes, quienes, en palabras del secretario de Estado, "se oponen a que este programa, esta lucha que estamos enfrentados como país, tenga éxito", en referencia a la emergencia sanitaria por coronavirus.

En este sentido, en un nuevo balance de la situación de la pandemia en el país, Mañalich sostuvo que "hacemos un llamado particularmente a esas personas, a abandonar una política, una forma de actuar que es tan dañina para todos, exagerando noticias, transmitiendo noticias falsas, haciéndose eco de situaciones que no obedecen a la realidad y, sobre todo, alentando conductas y acciones que son contrarias a las políticas sanitarias que hemos implementado".

Provecho ilegítimo

El objetivo, según la autoridad sanitaria, sería "sacar un provecho de esta situación tan sensible que no es legítimo, que no es correcto para esta gran tarea que convoca a todos los chilenos".

Fracaso

Consultado por lo anterior, el titular de Salud señaló que "hay líderes incluso que se esfuerzan por mostrar que el Gobierno va a fracasar (...) el fracaso del Gobierno, es el fracaso completo de un país en la lucha más grande que ha tenido que enfrentar en los últimos años".

Tras esto, manifestó que "es por eso que insistimos en el llamado, que tal como está ocurriendo con el Gobierno, con la mayoría de los parlamentarios, lleguemos a acuerdos y trabajemos todos juntos. Y que las voces disonantes, sobre todo cuando están basadas en hechos y en datos que no son verdaderos, los dejemos de lado".

Enemigo común

Finalmente, reiteró que "los necesitamos a todos, absolutamente a todos, hablando transparentemente, hablando con verdad y transmitiendo lo que necesitamos: el compromiso de la ciudadanía frente a un enemigo común, que es el coronavirus".

