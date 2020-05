¿Qué pasó?

Un equipo de Meganoticias Reportajes pudo ingresar a la UCI del Hospital Dra. Eloísa Díaz de La Florida y ver de primera mano cómo se da la batalla al coronavirus en medio de un sistema sanitario cada día más colapsado.

Según cifras de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el sector suroriente de la capital tiene una ocupación del 89% en sus camas críticas. Por lo que los profesionales de la salud trabajan al límite.

UCI al límite

Daniel Morales es el jefe de la Unidad de Pacientes Críticos en el Hospital de La Florida y relata las dificultades y es estrés que provoca tener de pacientes graves debido a la pandemia a cada momento y en varias unidades del hospital.

"La verdad de las cosas es que es muy estresante, porque uno está todos los días con pacientes graves en piso, pacientes graves en urgencia o pacientes graves en pabellón", dice el doctor Morales, quien agrega que la pandemia ha sido una de las situaciones más difíciles a las que le ha tocado enfrentarse.

De las 24 camas UCI del hospital, 23 estaban ocupadas y la única cama libre, al momento de desocuparse ya tiene un nuevo paciente asignado.

Falta de insumos e infraestructura

En el sector norte de Santiago, el Hospital San José está al borde del colapso según sus funcionarios. Incluso hace unos días se denunció la muerte de un paciente de coronavirus por la falta de ventiladores mecánicos. Y esa es la principal denuncia de sus funcionarios: la falta de insumos e infraestructura.

"En todos los inviernos el Hospital San José, la atención se ve sobrepasada. Y no es por la parte humana, es por la parte infraestructura", dice el paramédico Camilo Curihuinca.

Dentro de los implementos imprescindibles para enfrentar esta pandemia está la utilización de mascarillas, implemento que se hace esencial en un recinto hospitalario pero que igualmente escasea.

"Un reclamo constante que hemos tenido es que esta mascarilla quirúrgica, que entregan dos cada 24 horas, deberían ser mínimo seis", relata Curihuinca.

Situación que se ha visto aliviada gracias a las donaciones de estos implementos por parte de organizaciones civiles.

Ventiladores mecánicos

La disponibilidad de ventiladores mecánicos ha sido una preocupación constante por parte de las autoridades. En el hospital de La Florida los 30 ventiladores con los que cuentan, están ocupados por pacientes con coronavirus.

Según explica el doctor Daniel Morales, estas máquinas tienen dos funciones principales: por un lado es generar un buen intercambio de gases, entrada de oxígeno y eliminación de CO2, y por otro lado está disminuir el trabajo que debe hacer una persona para respirar.

Otra etapa del tratamiento es la ventilación en posición prono, o sea, ventilar a los pacientes boca abajo. Morales explica que la razón de esto es "optimizar el flujo sanguíneo con la distribución de los gases dentro del pulmón. Por lo tanto se optimiza el intercambio gaseoso, se hace mejor, más adecuado por lo tanto y se ha demostrado que ventilar los pacientes en esa posición disminuye la mortalidad".

Una última opción de tratamiento es la llamada ventilación extracorpórea, una oxigenación que se hace a través de una membrana extracorpórea pero que lamentablemente es un tratamiento avanzado que solo se hace en algunos recintos como el Hospital del Tórax.

Llamado a la responsabilidad

Por último el doctor Morales es categórico, la única forma de frenar esta pandemia y sus efectos es respetar las medidas de distanciamiento social impuesta por la autoridad y entender que la vida y las relaciones sociales como las conocíamos ya no son posibles.

"El coronavirus no discrimina y tampoco conoce de edades. La única posibilidad de combatir esto, es nosotros cuidándonos o que llegue una vacuna. Las cuarentenas no sirven si la gente sigue saliendo a las calles, si la gente sigue saliendo sin mascarilla, si la gente lamentablemente sigue teniendo vida social como la teníamos nosotros hace seis meses atrás. Es imposible poder combatir el coronavirus si no existe una obediencia de la comunidad. La cuarentena no nos va a servir, la vacuna solamente pero para eso tenemos que esperar aproximadamente al menos un año", sentencia.

