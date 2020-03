¿Qué pasó?

El general director de Carabineros, Mario Rozas, defendió el actuar de los uniformados durante el estallido social, las manifestaciones y hechos de violencia que se han sucedido en el país a partir del 18 de octubre.

Durante su intervención en la Comisión de DD.HH de la Cámara de Diputados, el general Rozas realizó "un público homenaje a los carabineros que han actuado en forma muy prudente, no inhibidos, porque en otras partes del mundo ya habríamos tenido muertos, y el único muerto, que aún no tenemos los detalles, que fue en Maipú, el señor Nuñez, todos los antecedentes han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público".

En este sentido, señaló que respecto de ese caso, "todos los carabineros que pudieron haber participado están identificados y puestos a disposición del Ministerio Público".

Campillay y Gatica

Paralelamente, Rozas señaló que respecto a los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, todos los antecedentes han sido recopilados y entregados al Ministerio Público "por iniciativa propia".

No obstante lo anterior, agregó que "no sabemos las circunstancias, porque hay organismos de Derechos Humanos que le han sugerido a estas personas que no declaren frente a nosotros. Entonces, frente a eso, créame que es muy complejo avanzar para poder determinar quiénes son los responsables"