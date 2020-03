¿Qué pasó?

La Fiscalía Centro Norte inició una investigación de oficio en torno a las agresiones de efectivos de Carabineros a Patricio Bao, de 69 años, durante las manifestaciones por el Día de la Mujer el pasado 8 de marzo en Santiago.

El registro de los golpes recibidos por Bao se viralizó en redes sociales, por lo que Carabineros también anunció una investigación interna a fin de determinar si la fuerza aplicada está dentro del protocolo.

Carabineros

Pese a esto, el general de Carabinero Enrique Monras sostuvo que la detención de Bao se enmarca en una agresión previa de este a un efectivo policial.

"La persona que protagoniza el video viral fue detenida por desórdenes graves y atacó a Carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica (…) Su detención fue decretada legal por el Juzgado de Garantía e incluso se le decretaron medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse al lugar, en un radio de 500 metros", señaló.

Desproporcionada

Por su parte, Bao responde que dicho ataque se dio por la importencia que le produjo la agresión de dicho carabinero a un joven. No obstante, agregó que la respuesta de los efectivos fue "brutal, totalmente agresiva, desproporcionada. Carabineros no tiene consciencia de sus límites, no obedece ningún protocolo".