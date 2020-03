¿Qué pasó?

Este lunes Marcela Cubillos, exministra de Educación, brindó una entrevista a Meganoticias donde entregó detalles de los motivos que la llevaron a abandonar su cargo en el gabinete del Presidente Sebastián Piñera.

Su salida del Gobierno

“Era algo que venía conversando con el Presidente hace un tiempo, se cumplió un ciclo en el Ministerio de Educación. (...) Se lo dije al Presidente, frente a los desafíos que enfrenta Chile, yo no soy neutral y quiero tener una voz en los debates que vienen”, explicó.

“El Presidente tiene todo el derecho de pedirle a sus ministros prescindencia, pero uno tiene derecho a tener una voz con libertad en esos debates, uno tiene derecho a tomar los caminos que quiera”, agregó.

Su rol en campaña del Rechazo

Consultada acerca de si su salida del Gobierno fue para asumir algún cargo en la campaña por el Rechazo ante el plebiscito del 26 de abril, Cubillos negó esta opción y precisó tiene otros planes que comunicará proximamente.

“No voy a ocupar ningún cargo en la campaña del Rechazo. Voy a votar Rechazo, quiero manifestar mi opinión porque creo que el Rechazo es una mejor opción para Chile, pero no me voy a integrar formalmente a ninguna campaña ni comando”, manifestó.

“Tengo otros planes. (...) En los próximos días iré delineando mi espacio, pero no ocupando ningún cargo o rol en la campaña”, concluyó.