¿Qué pasó?

Durante la noche de este domingo el presidente de la República, Sebastián Piñera, fue entrevistado en el programa Estado Nacional de TVN, instancia en la que el mandatario se refirió a la crisis social, hizo una condena a violencia, dijo que se respetará el resultado del plebiscito e hizo una defensa de Carabineros como institución.

Condena a la violencia

Dentro de los temas que tocó el presidente estuvo la ola de violencia que se desató después del 18-O, la cual condenó enérgicamente. "Sí a las manifestaciones pacíficas porque eso es un derecho, y al gobierno le corresponde proteger a esas manifestaciones; no a la violencia en ninguna de sus formas".

Antes las críticas por no tener ciertos complejos para controlar el orden público Piñera dijo que "si hay algo que me duele... de esta violencia desatada, estos delincuentes que se han apropiado de las calles... que no respetan a nadie, que están dispuesto a quemar un hospital con los enfermos adentro, como ha ocurrido, que están dispuestos a destruir el metro, dañando a la clase media... por supuesto que estoy dispuesto a aplicar todos los instrumentos dentro del marco de la ley".

Asimismo volvió a reiterar la falta de condena a la violencia por parte de la oposición. "Determinados sectores políticos, especialmente la izquierda, no ha condenado con claridad la violencia: la ha amparado, la ha avalado, la ha justificado, y eso es un problema", sostuvo.

Defensa a Carabineros

En cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos en los que se ha visto envuelta la policía uniformada, Piñera fue enfático en condenar estos hechos además de entregar su respaldo a la institución.

"Alguno de ellos cometieron excesos, no respetaron protocolos, hicieron uso abusivo o excesivo de la fuerza. Todos esos casos están en Fiscalía siendo investigados y serán juzgados en los Tribunales", dijo.

"Si alguno comete errores, no podemos culpar a la institución entera", agregó Piñera.

Además en cuanto a las posibles manifestaciones que se desarrollarán en marzo, el presidente dijo que Carabineros está mucho mejor preparado hoy para controlar estas situaciones. "Hemos ido fortaleciendo a Carabineros y la Policía de Investigaciones, hoy día hay más Carabineros... hemos mejorado el equipamiento, hemos mejorado la tecnología", sostuvo.

"Enfrentar una violencia tan desatada, tan organizada, simultánea en todo Chile ha sido extraordinariamente difícil", enfatizó.

No se descarta un nuevo Estado de Emergencia

Además de condenar la violencia el presidente aseguró además que si el orden público se viese afectado, no descarta ocupar las herramientas que le permite la ley, entre ella el estado de emergencia. "Si yo estimara que nuevamente es necesario establecer un estado de emergencia para proteger el orden público, para proteger a mis compatriotas, lo vamos a hacer", dijo.

Ante esto además el presidente reiteró el llamado para que el Congreso apruebe el proyecto que le da facultades a las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica, para que de esta forma Carabineros pueda dedicarse al control del orden público.

Respeto al resultado del plebiscito

Ante el plebiscito constitucional del próximo 26 de abril, Piñera enfatizó que el gobierno es garante de este y por lo tanto se respetarán sus resultados. "Tenemos que asegurar un plebiscito pacífico, transparente, participativo", dijo.

Además de decir que cualquiera se el resultado de este proceso "el gobierno lo va a respetar y lo va a implementar".

Comparación con Pinochet

Por último el mandatario también se refirió a los insultos que ha recibido desde que estalló la crisis social y la comparación que se le hace con Augusto Pinochet.

"Me produce mucho dolor, mucha pena, porque si hay algo que ha caracterizado mi vida es un compromiso permanente, siempre, lo heredé de mis padre, por la democracia y con el respeto por los derechos humanos y, por tanto, me parece que es una acusación que es muy injusta", dijo Piñera.

"Esa acusación la encuentro muy injusta y por supuesto que me duele profundamente", dijo en referencia a la comparación con Pinochet.