🔴 El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que desde su cartera se mantiene un seguimiento de 260 personas en #Chile por riesgo de haberse contagiado por #coronavirus. "Nosotros tenemos en este momento 260 personas en seguimiento, personas que tienen el más mínimo riesgo, de haber venido de un lugar” con riesgo de contagio (...) Están en sus casas en aislamiento, no pueden salir de su casa dentro de 14 días, y lo más importante es que, las personas que pueden contagiar, usen mascarillas", expuso en entrevista con T13. “Debemos tener un nivel de vigilancia enorme, lo que va a pasar es que vamos a tener muchos casos de influenza, que es indistinguible desde el punto de vista clínico de un coronavirus, que van a resultar negativos”, agregó. Respecto al escenario futuro, pensando en la llegada del invierno a Chile, Mañalich manifestó: “Esto no tiene un control férreo y una caída de casos antes del invierno, la situación va a estar muy complicada. Estamos insistiendo en que las personas se vacunen contra la influenza. Una persona de 75 años, que tiene diabetes, resulta que agarra una influenza ahora y después agarra un coronavirus, esa persona... la posibilidad que pase agosto es remota".