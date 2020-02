¿Qué pasó?

Los ministros Marcela Cubillos y Jaime Mañalich se refirieron a la rutina realizada por Stefan Kramer en la noche inaugural del Festival de Viña del Mar 2020, que estuvo marcada por el estallido social.

Mientras el titular de Salud dijo no tener problemas con el contenido, la autoridad de Educación criticó lo que, según expuso, fue una “apología” de la arista violenta de la crisis que vive el país.

¿Qué dijo Cubillos?

“Tengo claro que soy imitable, me han imitado toda la vida, quizás no con el talento de él, pero tengo claro que soy imitable. La imitación me da lo mismo, pero sí me llama la atención la apología que al final termina haciendo de la primera línea y la violencia, cuando hay tantas víctimas que sufrieron la violencia en Viña del Mar, eso es lo único que condeno”, dijo la titular del Mineduc.

¿Qué dijo Mañalich?

“No la vi, pero por lo que me contaron la rutina fue bien elaborada, muy equilibrada, obviamente tenía que hacer referencia al momento político y social que se encuentra el país”, expuso el ministro de Salud.

Consultado si se sentía molesto por las imitaciones, Mañalich sostuvo: “Es pertinente que todas las personas que estamos en posición pública estamos expuestos a risas, imitaciones y burlas. En ese sentido no hay ningún sentimiento malo”.

