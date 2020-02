Actor Alonso Quintero desde la clínica: "Recibí una puñalada que me llegó hasta el hígado"

¿Qué pasó?

Este fin de semana, a través de sus redes sociales, el actor Alonso Quintero denunció haber sido golpeado y apuñalado durante una agresión que recibió en el Barrio Bellavista de Santiago.

El joven intérprete permanece internado en la Clínica Santa María, donde se mantiene en observación para ver si es necesario intervenirlo quirúrgicamente, ya que la herida cortopunzante le perforó el hígado.

¿Qué dijo Quintero?

“La puñalada me llegó al hígado, el golpe de la cabeza si bien fue feo, afortunadamente como fue expuesto no fue tan grave. Aquí estoy en observación para ver si se determina o no si tienen que operarme por la perforación del hígado, pero que por lo menos por ahora va bien”, explicó el propio actor a Meganoticias.

“Voy a estar en reposo por lo menos un par de días más, si es que todo sale bien”, añadió el artista nacional.

Las palabras de su polola

La polola del actor, Nicole Kohnenkampf, entregó más detalles sobre cómo ocurrió la agresión, que se dio en el contexto de una ‘detención ciudadana’ que se producía en la vía pública, cuando ella, su pareja y un amigo salían desde un local nocturno.

“Fue muy de sorpresa todo lo que nos pasó, llegaron por la espalda, pero venían súper preparados con los cuchillos en las manos y con palos también. No fue algo fortuito, creo que ellos están siempre ahí para defender a sus ‘compatriotas’ que andan asaltando”, indicó la joven.

“Si no fuera por el conductor que nos trajo (a la clínica), no sé si estaríamos contando la historia como la estoy contando ahora”, concluyó.