¿Qué pasó?

Juan Francisco Galli, se refirió al tráfico de armas en el mercado informal y al caso del fusil ruso AK-47, por el que hay seis personas formalizadas. Luego que la vocera Karla Rubilar asegurara que podrían invocar la Ley de Seguridad del Estado, el subsecretario del Interior aseguró que esperan conocer los antecedentes para interponer una querella.

¿Qué dijo?

La autoridad destacó que se trata de "un hecho grave por los antecedentes que se han conocido por la prensa. Yo tomé contacto con el fiscal que está a cargo del caso”.

Agregó que “este no es el hallazgo de armamento como consecuencia de un delito flagrante, sino de una investigación que estaba llevando adelante la Fiscalía con la PDI y, por lo mismo, el fiscal decretó secreta la investigación y así se decretaron también las audiencias de formalización. Ya hay seis formalizados por este caso”.

Solicitaron antecedentes

“Lo que hicimos fue requerir los antecedentes, porque lo que se conoce es única y exclusivamente lo que ha aparecido en la prensa y lo que él (el fiscal) me comunicó es que, para no entorpecer las diligencias, la investigación ha sido declarada secreta y por lo tanto que no me podía disponibilizar los antecedentes hasta que terminara esa reserva de la investigación”, indicó Galli.

Asimismo, explicó: “Nosotros vamos a presentar querellas, pero una vez que tengamos acceso a los antecedentes de la investigación. Los hechos que se han conocido públicamente, dan cuenta de un hecho grave de la presencia de armamento y municiones, sin embargo, hay que conocer todos los antecedentes, de tal manera de no entorpecer la investigación y dirigirse directamente a los delitos más graves”.

Últimos hechos de violencia

Acerca de los últimos hechos de violencia, Galli señaló que “desde octubre a la fecha los eventos graves se han ido reduciendo, sin embargo, cada uno de los eventos que hemos ido teniendo son de preocupación para nosotros”.

En relación a la estación de metro Los Quillayes, manifestó que, tras la manifestación pacífica, “un grupo de violentistas utiliza la excusa de la protesta para ejercer violencia”.

En ese sentido, aclaró que "se han ido tomando diferentes medidas como conocer mejor los territorios y las circunstancias en que se producen los desórdenes; dotar mejor a las policías, no solo con más o mejores medios, sino con reentrenamiento en los protocolos del uso de la fuerza; y establecer un proceso de mejora continua, es decir, aprender de cada uno de los eventos y cómo mejorar las estrategias para resultar más efectivos".

Festival de Viña del Mar

Acerca del la realización del Festival de Viña del Mar, aseguró que el ojetivo es “tomar medidas preventivas de seguridad en el lugar".

"El Festival de Viña del Mar es patrimonio de los chilenos, es un espectáculo que todos disfrutamos, gozamos y esperamos y además, es un espectáculo de nivel internacional y nuestro objetivo, es que las condiciones de seguridad estén dadas para que el espectáculo pueda ser disfrutado, tanto por los asistentes, como por quienes lo ven por televisión”.