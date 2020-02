Gobierno no descarta invocar Ley de Seguridad del Estado por venta de fusil AK-47

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves se decretó prisión preventiva para el sexto sospechoso de la compra y venta de un fusil AK-47, quien durante esta misma jornada se entregó a la Justicia.

El sujeto es esposo de una de las mujeres que fue formalizada esta semana, junto a otras cuatro personas, por porte y tenencia de armas de fuego.

¿Qué dijo el abogado defensor?

Según consignó Cooperativa, el abogado defensor del imputado, Luis Inostroza, sostuvo que: "el razonamiento del tribunal es que en base a los antecedentes que el Ministerio Público aportó en la audiencia, los consideró suficientes en cuanto al estándar que establece la ley para estimar como existente o concurrente los ilícitos por los cuales se ha formalizado".

"Nosotros estimamos que no son suficientes, que son bastante vagos y básicos, y además las circunstancias en que mi representado sería un peligro para la seguridad de la sociedad y en virtud de eso ha decretado la prisión preventiva", agregó.

Ley de Seguridad del Estado

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, no descartó invocar en este caso la Ley de Seguridad del Estado. Sin embargo, reconoció que: "esta información está bajo el carácter de investigación secreta por parte de la fiscalía, lo cual no nos ha permitido acceder a los antecedentes necesarios para poder determinar si presentamos o no una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado".

"Si amerita, no quepa la menor duda que vamos a presentar una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado frente a un delito tan grave como pudiera ser el tráfico de armas o la tenencia de armas de guerra, que son los antecedentes que hemos obtenido preliminarmente por la prensa", aseguró.

El caso

El hecho fue dado a conocer por un reportaje de radio Bío-Bío, en el que se expuso una investigación a cargo de la Fiscalía Oriente en conjunto con la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI, en la que se indaga la venta de armas de guerra en el denominado 'mercado negro'.

Entre estas diligencias, escuchas telefónicas pudieron dar con la operación que implicó la venta de un fusil AK-47 ruso y un cargador de 36 balas por el monto de millón y medio de pesos. El arma, según la investigación, habría pertenecido al MIR.

Producto de esta situación, el pasado martes fueron formalizadas cinco personas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones. Uno de ellos, acusado de liderar la comercialización del fusil, quedó en prisión preventiva.