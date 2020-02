¿Qué pasó?

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aclaró el caso denunciado por el alcalde de Los Álamos, sobre una persona que regresó de China y a la cual no se le habrían aplicado los protocolos por el coronavirus en el aeropuerto.

¿Qué dijo?

La autoridad aclaró que “tanto la seremi de Salud, como la ministra subrogante, han sido bien claros en que todos los protocolos se han seguido de acuerdo a lo que está publicado. Queremos ser bien claros en eso, para no generar alarma en la población”.

Respecto a la aplicación de los protocolos, se refirió a la joven que llegó este martes al país desde China, indicando que responden "a estos casos, que son de alto riesgo, como el que vimos ayer, es porque han estado en contacto con un paciente con coronavirus confirmado o no tienen una cuarentena acreditable por parte de la autoridad sanitaria. En base a eso, la autoridad sanitaria tomó una decisión aún más conservadora y eso aplicó en este caso particular y en otros casos que hemos tenido de situaciones similares”.

Asimismo, enfatizó en que “los protocolos se han seguido correctamente de acuerdo a lo emanado desde el ministerio de Salud”.

La denuncia

Cabe señalar, que fue el alcalde de Los Álamos, Pablo Venegas, quien denunció el caso de una joven de 16 años que llegó desde China el pasado 9 de febrero y que, según él, en el aeropuerto de Santiago solo se le realizaron algunas preguntas, mientras que tras su salida del país asiático y durante su escala en Francia, sí se le practicaron exámenes.

“En Chile, en el aeropuerto, le hicieron preguntas de rutina, pero no hicieron ningún tipo de examen, ninguna medición (...). Me parece preocupante que no hubiesen los mismos controles”, indicó el jefe comunal según consignó BioBioChile.