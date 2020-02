¿Qué pasó?

El Registro Civil informó que abrió un sumario administrativo luego de que un joven trans denunciara que recibió su nuevo carnet de identidad sin que se le realizara el cambio de nombre y sexo registral.

Cabe destacar que Noah López Gutiérrez realizó el trámite para su nuevo documento el pasado 27 de diciembre, el día en que entró en vigencia la Ley de Identidad de Género.

La denuncia

En su cuenta de Instagram el joven relató que: "hoy fui a buscar mi cédula, fui el primero que asistí a la ceremonia pero se demoró mucho más que el de Valeria que hizo el cambio conmigo. Me queda lejos ese registro civil pero la ceremonia fue ahí y ahí debía ir por él. Me levanté temprano, emocionado, ya quería cerrar este capítulo. Hice una hora de fila en el registro civil porque no cabía más gente y eran las 8 am".

"Al llegar me entregan mi cédula y me doy cuenta de que tiene mi nombre y sexo asignados al nacer, ósea femenino, incluso cuando mi certificado de nacimiento ya está rectificado en línea como Noah Blanco de sexo masculino", agregó.

"Tengo pena, me dolió mucho la imagen y la desilusión de algo tan preciado, tan esperado, por lo que tanto se lucha. Hoy tocaron algo sensible, algo importante, no quiero que nadie más pase por esto, que no le hagan sentir a ninguno más ese dolor como si no fuera importante, como si fuera un error de tipeo, el único de Chile", expresó.

En ese sentido, manifestó que: "me cuesta pensar que es un error al azar, mi dolor importa, mi mal rato y mi día completo, quiero saber quien es el responsable".

¿Qué dijo el Registro Civil?

Según consignó La Tercera, el Registro Civil señaló en un comunicado que: "tras la solicitud de rectificación de nombre y sexo registral recibida el 27 de diciembre pasado por Noah López Gutiérrez, el Servicio de Registro Civil e Identificación analizó los antecedentes y realizó la modificación en sus registros. Sin embargo, en el paso posterior, correspondiente al proceso de fabricación de la cédula de identidad, este cambio no se realizó, cuestión que fue advertida por el usuario al momento de retirar el documento".

El organismo lamentó "profundamente este grave error, y es por ello que, el director nacional de la entidad, Jorge Álvarez, se comunicó directamente con Noah López, para presentarle las disculpas por la situación vivida, asegurándole que hoy tendrá su cédula de identidad, la cual será llevada a su domicilio".

"A raíz de lo ocurrido, el Servicio de Registro Civil e Identificación instruyó la realización de un sumario administrativo, y ha redoblado los mecanismos de revisión de las cédulas de identidad, con la finalidad de que no se vuelvan a repetir casos como éste".