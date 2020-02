¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Plus Prime, Cristián Pertuzé, el director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mantuvo sus dichos en relación a condenar la violencia en las manifestaciones y, señaló que el órgano del Estado, debe privilegiar la convivencia sana.

¿Qué dijo?

"No hay una tensión, en el Consejo hay un debate pluralista, un debate amplio, hay momentos que pueden ser más fuertes, respecto de las posiciones, pero un rompimiento lo descarto", partió señalando la autoridad del INDH.

Cristián Pertuzé mantuvo sus dichos en relación a las manifestaciones y, declaró que en ese sentido, el derecho internacional defiende los derechos humanos, promoviendo la manifestación pacífica. "Obviamente la violencia en sí, ha sido rechazada por el Instituto, ha sido rechazada por el Consejo y, lo que mantengo, es que las manifestaciones violentas a mí entender, la violencia en sí, es una acción ilegítima en una sociedad democrática", explicitó.

"Hemos condenado permanentemente como Consejo la violencia", añadió. Pertuzé, dijo sentirse respaldado por Sergio Micco "que también ha rechazado la violencia permanentemente", y en relación a las declaraciones de la Representante de la Asociación de Derechos Humanos, expresó que "yo creo que no leyó completamente la entrevista (...) a veces los adjetivos pueden no ser bien entendidos".

"Visualizo una sociedad donde hay poca aceptación del otro"

El entrevistado aseveró que más allá de las legítimas diferencias de opinión, debe existir respeto y diálogo, en esa línea, dijo que el INDH debe privilegiar la no violencia, inclusive cuando hay procesos de definición sobre lo que queremos como sociedad. En el caso del plebiscito de la nueva Constitución, comentó que "la sociedad debe discutir las posiciones y, no enfrentarse, porque el otro pese a las diferencias no es un enemigo".

"Yo hablé de una sociedad enferma porque desde mi rol de cientista político, uno visualiza una sociedad donde hay muy poca aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, vemos la funa, una serie de manifestaciones, vemos la violencia de personas muy vulnerables", agregó.