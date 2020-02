¿Qué pasó?

110 días han pasado desde el 18 de octubre y en los más de tres meses desde el estallido social, 382 intersecciones de calles en el país se vieron afectadas por la vandalización de los semáforos. Ese fue el balance entregado por el Ministerio de Transportes este martes.

144 intersecciones han sido reparadas por el Gobierno y los Municipios, de las cuales 41 han vuelto a ser atacadas. 26 de ellas se encuentran en la Región Metropolitana, ubicadas especialmente en la denominada "zona cero", como Plaza Italia. Sin embargo, la intersección de calles, a nivel país, que más problemas ha presentado es en la comuna de La Granja, donde los semáforos que se encuentran en Santa Rosa con Américo Vespucio han sido vandalizados y reparados 20 veces en los tres meses.

También puedes ver

"Los más perjudicados son justamente las personas que tienen que desplazarse, tienen que destinar más tiempo porque hay una mayor congestión y los peatones que tienen que hacer cruces en lugares que son más inseguros", señaló el ministro (s) de Transportes, José Luis Domínguez.

"Regla de la mano derecha"

En cerca de un 40% de los cruces sin semáforos han ocurrido accidentes de tránsito, aunque leves y menos graves. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado que frente a estos eventos son los automovilistas quienes tienen que acercarse de manera "cauta" a las intersecciones.

#MTTInforma | Es muy importante respetar las señales de tránsito y atento a las condiciones de las rutas. Si caminas, vas en bicleta o en vehículo #TransitaConSeguridad pic.twitter.com/Db5pmA6M8J — Seremitt Región del Biobío (@MTTBiobio) February 4, 2020

"Hay que resguardar la seguridad de quienes son los más vulnerables en el tránsito, es decir, los peatones y ciclistas, que no tienen una carrocería que proteja su propio cuerpo. Se debe adoptar una conducta de autocuidado para no tener accidentes de tránsito o fallecidos que lamentar", señaló la Secretaria Ejecutiva de Conaset, Johanna Vollrath, quien además añadió que se debe seguir una norma básica que es respetar a quien va por la derecha, cuando no hay semáforos, también conocida como la "regla de la mano derecha".