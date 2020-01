Vocera de Gobierno: Marzo no nos va a sorprender como sí lo hizo el 18 de octubre

¿Qué pasó?

La ministra vocera Karla Rubilar se refirió a la planificación del Gobierno de cara al mes de marzo, que estará marcado por el inicio de la propaganda para el plebiscito del 26 de abril y el arranque del año escolar.

En entrevista con radio Infinita, la secretaria de Estado además se refirió al clima que se vive al interior de La Moneda ante un posible cambio de Gabinete y la búsqueda de algunos partidos de Chile Vamos de tener presencia en el comité político.

¿Qué dijo Rubilar?

Consultada por las expectativas para marzo, Rubilar sostuvo: “Creemos y esperamos que nunca en el país vuelva a producirse un 18 de octubre, esa es una aspiración. Marzo es un mes que hay que mirar con atención, la dinámica es completamente distinta”.

“Miramos con detención y hemos analizado los distintos escenarios que existen para marzo. Obvio que pudieran reactivarse movilizaciones y pudiera haber violencia, pero no queremos hablar de profecías autocumplidas, sino que queremos trabajar para avanzar hacia la recuperación de cotidianeidad. Estamos preocupados y atentos, no nos va a sorprender probablemente como el 18 de octubre sí nos sorprendió, lo reconocemos, pero queremos dedicarnos a la acción social y el plebiscito”, agregó.

Clima en La Moneda

Rubilar también se refirió a la situación del comité político, que ha sido objeto de críticas y comentarios de parte de los propios partidos de Chile Vamos: “Cuando recién llegué se me planteó que había una pequeña desazón de no estar representados en el comité político con una militante, y la verdad es que no tengo como discutirlo porque es la realidad. Tengo algunas personas de Renovación Nacional que podrían estar haciendo esa solicitud y otras que no. Tengo una muy buena relación con Mario Desbordes. No hay ninguna lejanía con Renovación Nacional, no obstante, he entendido cuando se plantea eso porque los partidos quieren tener presencia en estas instancias con un militante propiamente tal”.

No obstante, aclaró que “el Presidente define qué quiere para el país y sobre lo que él define como ruta, define a las personas y no por su militancia. Respetando a los partidos, el momento que vivimos requiere que los partidos políticos permitan al Presidente determinar quienes son las mejores personas para enfrentar los dos años de Gobierno más allá de su militancia”.