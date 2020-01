Incendio en iglesia de Ancud: Investigan a sujeto y reportan lesiones de párroco

View this post on Instagram

Durante la mañana de este miércoles, un violento incendio destruyó completamente la iglesia San Francisco de #Ancud, en la isla de Chiloé, región de Los Lagos. Por otro lado, la Fiscalía regional de Los Lagos informó que el persecutor Javier Calisto se constituyó en el lugar del incendio y dispuso que los peritajes estuvieran a cargo del laboratorio de crimianlística de la #PDI.