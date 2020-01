Hutt sobre próximas alzas en tarifa del transporte: "Vamos a ir evaluando en cada caso"

¿Qué pasó?

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, se refirió a la decisión del Gobierno de frenar la nueva alza en la tarifa del transporte público, desatendiendo la determinación del Panel de Expertos.

En entrevista con Meganoticias Conecta, la secretaria de Estado aclaró que se encuentran promoviendo una discusión para mejorar el sistema de financiamiento del transporte y que eventuales próximas alzas serán evaluadas en su mérito.

¿Qué dijo Hutt?

Respecto a la situación reciente, sostuvo: “En este caso, que el Panel de Expertos, cumpliendo lo que la ley le ordena, determinó que hay que aplicar un índice porque suben los ítem de costos: la mano de obra, el diésel, el dólar, y determinó los diez pesos, el Presidente, haciendo uso de las facultades que le concedió la nueva ley aprobada el 20 de octubre, decidió en esta oportunidad no aplicar esa alza”.

Mientras que, consultada por eventuales próximas resoluciones del Panel, explicó que “en el corto plazo vamos a ir evaluando en cada caso, el panel se reúne mensualmente y tenemos que ver mensualmente qué se va a hacer”.

¿Qué pasará con la evaluación de las tarifas?

Respecto a qué medidas se tomarán para los criterios de evaluación de alzas de tarifas en el transporte público, Hutt comentó que “es una discusión de tomar una decisión de política pública respecto a los subsidios de cómo compensamos a la población más afectada, porque hay una población muy sensible a las alzas de tarifas”.

“Es una discusión importante, el panel tiene un rol, que es asegurar el equilibrio financiero del sistema, no es que ellos determinen tarifas, lo que hacen es decir si las cuentas cuadran o no. Si no hay suficientes recursos y las cuentas no cuadran, ellos determinan alzas de tarifas porque es su facultad, y eso era obligatorio para el ministerio de Transportes hasta antes que se aprobara la facultad del Presidente, pero no es el panel mismo el problema, sino desde el origen del Transantiago, se suponía que iba a ser autofinanciado y que la tarifa establecida iba a cubrir todos los costos. Como eso no ocurrió, se determinó hacer uso de recursos fiscales para mantener la tarifa y subsidiar la diferencia”, agregó.