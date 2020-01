José Antonio Kast sobre plebiscito por nueva Constitución: Son "muchos más los del 'rechazo'"

¿Qué pasó?

A meses de que se realice el plebiscito constitucional, el líder Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a su trabajo en la campaña por la opción "Rechazo", y señaló que el acuerdo por la paz firmado el 15 de noviembre, es ilegítimo.

Acuerdo para nueva Constitución

“Se firmó en torno a un contexto de violencia extrema (...) Era una paz momentánea, engañosa, incluso, mentirosa, porque muchos de los que firmaban sabían que no iba a haber paz (...) me alegro que muchas de las personas que firmaron por el acuerdo se hayan dado cuenta que en el tiempo la izquierda no cambia”, sentenció.

Opción rechazo

Sobre las encuestas que dan por ganadora a la opción 'Apruebo', el excandidato presidencial afirmó que son “muchos más los del rechazo” y que las encuestas no son válidas porque son tomados en momentos de crisis, por lo que reflejan el estado anímico de la gente.

La violencia en las manifestaciones

Kast criticó al Gobierno por su rol en el control de las manifestaciones. “No ha podido mantener el orden público desde el inicio (...) La violencia sigue instalada de una manera en que Chile no se conocía”, comentó.

En la misma línea, aseguró que faltó respaldo a Carabineros por parte del Ejecutivo. “No ha tenido carácter (...) El Gobierno lo ha hecho pésimo y no ha respaldado a una gran institución”, dijo.

Sobre la oposición señaló que falta voluntad. “Nunca ha querido sancionar como se debe a los violentistas y a los delincuentes”, finalizó.