Ex superintendente de pensiones y reforma: "No podemos tener mejores pensiones si no ahorramos"

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Plus Prime, el exministro de economía y exsuperintendente de pensiones, Alejandro Ferreiro, destacó la propuesta de reforma previsional anunciada este miércoles por el Gobierno y comparándola con la propuesta de la expresidenta Bachelet, señaló que esta "va un poco más alla".

¿Qué dijo Alejandro Ferreiro?

El entrevistado afirmó que en lo esencial, esta es una oferta de indicación de cambio "que debiera ser una base suficiente para un consenso político pronto". En ese sentido, dijo que todo el país se movió para hacer esto viable y que "tenemos una base de propuestas que van al corazón de lo necesario y que son equidistantes en la propuesta de los sectores políticos y debiésemos tener un acuerdo en torno a ello"

Comparada con la propuesta de reforma previsional de la expresidenta Michelle Bachelet, el entrevistado aseguró que "está va un poco más allá, (...) contempla hasta tres puntos para esa solidaridad, las cuales la totalidad va para la mejora de las pensiones en el tiempo actual".

"Este proyecto no es del programa de gobierno del presidente Piñera, este proyecto no es de los centros de estudio vinculados a la derecha o la centroderecha, este es un proyecto que recoge lo que habría sido el sueño de las autoridades del último periodo con la presidenta Bachelet", agregó.

Por otra parte, en relación al aumento de pensiones, Ferreiro comentó que "no podemos tener mejores pensiones si no ahorramos, tenemos que salir de la expectativa del milagro que no existe de que podemos tener buenas pensiones sin hacer un esfuerzo de ahorro consistente".

"Es una buena idea, pero hay que hacerlo con cuidado"

Sobre la participación de afiliados en los directorios de las AFP, el exministro aseveró que "es una buena idea, pero hay que hacerlo con cuidado". Esto porque a juicio del entrevistado, cuando un tercero interviene en la administración, se hace corresponsable de los efectos de esta, "si interfiere en esa administración, bloqueando las decisiones, entonces los dueños de las AFP no pueden hacerse responsables de aquello", expresó.

Consultado por la inyección de competencia que tendría el sistema de administración de pensiones, si se aprueba la idea que cooperativas o comités de afiliados compitan con AFP, Alejandro Ferreiro respondió que "sí, me gusta, creo que las cooperativas pueden participar, en general la administración colectiva de ahorro previsionales en el mundo se hace mediante entidades sin fines de lucro"

Finalmente y en relación a la medida anunciada por el Gobierno para devolver comisiones a los afiliados, en caso de existir rentabilidades negativas, aseveró que "sería un castigo indebido para quienes no tienen la capacidad de actuar distinto. Probablemente la sanción a una AFP, debe darse cuando teniendo condiciones razonables para gestionar con éxito las inversiones, tiene resultados negativos".