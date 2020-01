Asociación de AFP por reforma: "Generaciones futuras no van a ver incrementada su pensión en el monto que esperan"

¿Qué pasó?

En Meganoticias Plus Prime, el Gerente General de la Asociación de las AFP, Fernando Larraín, comentó la reforma previsional anunciada por el Gobierno y, si bien reconoció que esta aumentará las pensiones, advierte que este incremento, pueda no ser el que la gente espera.

¿Qué dijo la Asociación de las AFP?

"En términos generales, a mí me sorprende que con esta propuesta de reforma, nos estemos perdiendo una oportunidad de estar subiendo las pensiones a los trabajadores en el largo plazo en un 60%, porque efectivamente ese 6% no va a ir a la cuenta individual de los trabajadores", expresó Fernando Larraín, quien además explicó que el aporte del 3% a un fondo común administrado por el Estado, no será heredable.

Además, en torno al anuncio que una entidad pública administrará el 6% de cotización adicional, el entrevistado afirmó que "va a significar que los afiliados terminen pagando una doble comisión. Con el objetivo de hacerse cargo del eslogan de ningún peso más a la AFP, se está creando un nivel de complejidad y de mayores costos para los afiliados".

"Esto va aumentar las pensiones, pero ¿va a aumentar en la cantidad que la gente espera que aumente? (...) Lo que sí es claro, es que las pensiones de las generaciones futuras, dado que un porcentaje no va ir a su cuenta de cotización personal, no van a poder incrementada su pensión en el monto completo que ellos esperarían", dijo Larraín.

"La mejor forma de solidaridad son los impuestos"

El entrevistado destacó los avances hechos en materia del pilar solidario, pero señaló que ahora "hay que aumentar las pensiones de la clase media". En ese sentido, Fernando Larraín, explicó que para esto, primero se debe subir las pensiones de los actuales pensionados, poniendo más recursos, "a mí me parece que una manera eficiente y la mejor forma de hacer solidaridad, es a través de los impuestos".

"Que todos los chilenos y chilenas colaboren (...) no pedirle única y exclusivamente a los trabajadores con empleo formal que coticen finalmente para financiar pensiones", añadió.

Además, dijo que hay que preocuparse de los que actualmente están trabajando, "si este aumento de cotización no va enteramente o íntegramente a su cuenta individual, pueden existir incentivos para que esas personas se traspasen al mercado informal".

"Nos parece adecuado que hayan más actores"

En cuanto a las medidas para inyectar más competencia al sistema, Larraín expresó que "a nosotros nos parece adecuado que hayan más actores, siempre y cuando esto se generen beneficios y se traduzca en mejores pensiones para los actuales pensionados"

"Desde esa perspectiva no vemos problemas en que hayan más actores en el sistema y, nos parece válido, siempre y cuando las reglas del juego sean iguales para todos", agregó.

En relación al anuncio sobre los casos donde hayan rentabilidades negativas y los administradores deban devolver parte de las comisiones, desde la Asociación de las AFP aseguraron que "lo que no puede pasar, es que los incentivos y las reglas del juego cambie radicalmente y terminemos con un sistema que tenga menores estándares de riesgo y por lo tanto menores accesos a la rentabilidad".