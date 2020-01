Estudiantes presentan recurso de protección por cancelación de PSU de Historia

¿Qué pasó?

Fernanda Ruiz, una de las jóvenes estudiantes que se vio afectada por la cancelación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia, Geografía y Ciencias sociales, presentó un recurso de protección por no haber podido rendir el examen.

Cabe destacar, que fueron más de 200 mil los postulantes afectados por la cancelación de dicha prueba.

¿Qué dijo Fernanda?

La joven sostuvo que la PSU de Historia "era la prueba en la que yo me estaba basando para poder entrar a la universidad. Esa prueba la preparé más de dos años, hice preuniversitario, me leí cinco libros, vi todos los videos que hay en YouTube sobre la PSU de Historia, muchas horas dedicadas, y yo contaba con ese puntaje para poder entrar a la universidad".

"Encuentro que esta solución (la cancelación de la prueba) es injusta, ya que todo mi esfuerzo fue para nada", manifestó Fernanda Ruiz.

¿Qué dijo su abogado?

El abogado de la estudiante, Antonio Henríquez Beltrán, explicó que: "lo único que le exigimos a las autoridades a través de este recurso es que se le reconozca y se le permita el derecho, a mi representada y a todos los demás afectados, a rendir la prueba de Historia, que en forma contractual y de forma constitucional les corresponde por derecho rendirlas dentro del proceso de selección a las universidades".

"Nosotros también dentro de nuestro recurso hemos considerado una orden de no innovar, que va principalmente apuntando a que el procedimiento en general se suspenda, tanto las nuevas fechas que ha entregado el Consejo de Rectores, como cualquier tipo de reprogramación que se realice, justamente hasta que no se resuelva esta situación, puesto que, el no permitirles aún en nuevas fechas rendir la prueba de Historia a quienes no la habían inscrito, es vulneratorio en sus derechos", agregó.

Estudiantes de Concepción

Paralelamente, estudiantes de Concepción ingresaron otro recurso de protección con orden de no innovar en la Corte de Apelaciones de la ciudad, con el objetivo de que el Demre les tome la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Según informó Radio Cooperativa, el recurso ingresado argumenta que la cancelación de la prueba implica vulneraciones al derecho de igualdad ante la ley, a la educación y a la propiedad.

