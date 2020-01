Cubillos pide sanciones a postulantes por incidentes en PSU: "Si entorpeces el proceso, quedas fuera"

View this post on Instagram

Tras las manifestaciones que se vivieron durante las jornadas de rendición de la #PSU y que resultaron en la suspensión de la prueba de Historia, el Gobierno anunció que presentará una querella contra quienes impidieron la rendición del test. En ese sentido, el vocero de la #ACES, Víctor Chanfreau, aseguró que "la querella del gobierno no nos asusta (...) no es violencia sino justicia".